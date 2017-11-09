Найденный у дома в Москве артснаряд вывезли на утилизацию, сообщил источник

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Найденный в канализационном колодце возле многоэтажного жилого дома на юге Москвы 155-миллиметровый артиллерийский снаряд изъят саперами и вывезен на полигон для утилизации, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее пресс-служба столичного ГУМВД сообщила, что обнаруженный возле дома 6, корпус 2 по улице Домодедовская металлический предмет со следами коррозии опасности не представляет.

"В 14.45 снаряд изъят для дальнейшей утилизации. Это 155-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что эвакуация людей из здания не проводилась.

Во второй половине сентября саперы изъяли и вывезли на полигон для уничтожения взрывоопасный предмет времен войны, обнаруженный рабочими при проведении строительных работ возле станции метро "Партизанская" на востоке Москвы. В конце июля на полигоне были уничтожены порядка 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, изъятых в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы. Все обнаруженные боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ.