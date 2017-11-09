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Происшествия

Родственники жертв ростовской авиакатастрофы требуют от FlyDubai по $10 млн

Сюжет:
Расследование авиакатастрофы Boeing в Ростове-на-Дону (102)
15:2009.11.2017
(обновлено: 15:23 09.11.2017)
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© AFP 2017Сотрудники МЧС на месте крушения лайнера Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону. Архивное фотоСотрудники МЧС на месте крушения лайнера Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© AFP 2017

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Родственники пассажиров разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai подали иск к перевозчику в суд в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил РИА Новости адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы истцов.

Бортовые самописцы с самолета Боинг 737-800 доставлены в Межгосударственный авиационный комитет
© Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
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Эксперт: версия об умышленном пике самолета Flydubai противоречит фактам
"К рассмотрению в настоящее время принят один иск, подготовленный с моей помощью. В нем несколько соистцов, каждый из которых требует от авиакомпании компенсацию в размере 10 миллионов долларов", — сказал Сазонов.

Он не смог уточнить точное количество потерпевших, объединившихся для подачи иска, сославшись на адвокатскую тайну. В то же время Сазонов сообщил, что готовятся аналогичные обращения в суд и от других родственников погибших.

"Нашу задачу осложняет то, что Международный авиационный комитет до сих пор не представил окончательный отчет по авиакатастрофе, на данный момент есть только предварительный отчет, на основе которого мы подали иск", — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что авиакомпания по закону несет ответственность независимо от вины, а международные правила предусматривают, что претензии к перевозчику должны быть поданы в течение двух лет, в данном случае – до марта следующего года. Как сообщил собеседник агентства, очередные слушания по делу пройдут в ОАЭ 20 ноября.

На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ъ: Boeing в Ростове мог разбиться из-за конфликта между пилотами
Пассажирский Boeing 737-800 компании FlyDubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. СК РФ рассматривает две основные версии крушения: техническая неисправность и ошибка экипажа. По факту крушения авиалайнера следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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