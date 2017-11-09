К проверке ДТП под Ярославлем подключилось свердловское СУСК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Следователи проверят работу организаторов турпоездки екатеринбургских школьников, попавших в ДТП в Ярославской области, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Свердловской области.
"С учетом того, что в результате данного происшествия пострадали несовершеннолетние учащиеся ряда средних общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, и вопрос организации данной туристической поездки решался соответствующими должностными лицами именно в Екатеринбурге, следственным управлением СК России по Свердловской области принято решение об организации самостоятельной доследственной проверки", — уточняет ведомство.
"При этом особое внимание будет обращено на соблюдение организаторами туристической поездки требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности при осуществлении массовых выездов несовершеннолетних, а также на наличие у организаторов поездки необходимой для данного рода мероприятий разрешительной документации", — отмечает управление.
В управлении СК по Свердловской области добавили, что окажут всю необходимую помощь своим ярославским коллегам при расследовании возбужденного ими уголовного дела.