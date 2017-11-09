Обвиняемый в покушении на депутата Рудникова получил девять лет колонии

КАЛИНИНГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в покушении на жизнь депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального районного суда Калининграда, где рассматривалось дело.

Нападение на Рудникова произошло в центре Калининграда 17 марта 2016 года, ему нанесли три ножевых ранения в область поясницы. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Из-за широкого общественного резонанса расследование дела было передано региональному управлению СК РФ и переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Одного из нападавших Алексея Каширина задержали в Санкт-Петербурге, известно, что ранее он работал в полиции.

"Каширину назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего еще один год он будет ограничен в передвижении", — рассказали в суде.

Собеседник агентства отметил, что в июне этого года Каширин был приговорен за нападение на Рудникова к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, после апелляции потерпевшей стороной дело было вновь рассмотрено судом.

Между тем сам Рудников находится под стражей до 1 января 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег (50 тысяч долларов) у руководителя регионального следственного управления СК России генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.