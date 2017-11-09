Пьяный житель Мордовии после ссоры со знакомой "заминировал" отдел полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Полицейские в Мордовии задержали злоумышленника, якобы заминировавшего ряд объектов, в том числе здание полиции, им оказался нетрезвый местный житель, поссорившийся со своей знакомой, сообщает в четверг МВД по республике.

По данным ведомства, во вторник с разницей в несколько минут в отдел полиции "Ардатовский" поступили четыре телефонных сообщения от неизвестного о якобы готовящихся взрывах в селах Киржеманы и Атяшево, а также в здании районной полиции. Точные адреса звонивший не назвал.

"В ходе технических мероприятий полицейские установили, что звонки произведены с номера телефона, зарегистрированного на 30-летнего уроженца села Киржеманы. Он был задержан по месту жительства своих родителей", — говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания. "Свой поступок он объяснил тем, что после ссоры со своей знакомой, с которой в последнее время проживал в Саранске, таким способом решил выразить негодование, а также привлечь к себе внимание. Следует отметить, что перед этим злоумышленник употребил достаточное количество алкоголя", — поясняется в релизе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", добавляет МВД.