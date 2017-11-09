Правоохранители изъяли у сына главы МВД Украины два меча, пишут СМИ

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители изъяли два меча во время обыска у Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь.

"Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли два инкрустированных меча", — сообщил источник, добавив, что на данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.

По данным агентства, у Чеботаря при обыске изъяли денежные средства. Также у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и документы.

Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру Александра Авакова.