Правоохранители изъяли у сына главы МВД Украины два меча, пишут СМИ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители изъяли два меча во время обыска у Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли два инкрустированных меча", — сообщил источник, добавив, что на данный момент правоохранители изучают ценность изъятых мечей.
Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру Александра Авакова.