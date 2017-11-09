Оперативные службы не нашли взрывных устройств в торговых центрах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Взрывных устройств в торговых центрах Петропавловска-Камчатского, которые были эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании", не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Как ранее информировала пресс-служба краевого управления ФСБ, в столице Камчатки были эвакуированы сразу несколько крупных торговых центров. На месте работали сотрудники службы безопасности, полицейские и взрывотехники. По данным источника, эвакуированы были восемь торговых центров.

"Здания обследованы. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Третьего ноября из-за аналогичного сообщения было эвакуировано здание правительства Камчатского края. Оперативные службы взрывных устройств в помещениях администрации также не обнаружили.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.