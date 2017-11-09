В Саратове задержали лжегенерала ФСБ по подозрению в обмане военного

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Оперативники задержали в Саратове лжесотрудника ФСБ, который подозревается в покушении на мошенничество, связанном с обещанием за 270 тысяч рублей трудоустроить в ведомстве военнослужащего, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, 58-летний житель Саратова Сергей Буйновский представлялся генерал-лейтенантом ФСБ и за вознаграждение в размере 270 тысяч рублей предложил своему знакомому, военнослужащему воинской части помочь трудоустроиться в одно из региональных управлений ФСБ.

Подозреваемый упоминал о тесных связях с руководством центрального аппарата органов безопасности и страны, а для убедительности имитировал перед потерпевшим телефонный разговор с начальником территориального управления ФСБ, в ходе которого якобы был решен вопрос перевода военнослужащего, отметили в ФСБ.

"По заверениям фигуранта уголовного дела, основная часть суммы якобы предназначалась руководителю органа безопасности за положительное решение вопроса. Установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел… Гражданин был задержан… с поличным при получении денежных средств", — говорится в сообщении.

Задержанный подозревается по статье "Покушение на мошенничество в крупном размере". Ему грозит до 4,5 лет лишения свободы. "Подозреваемый свою вину признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — уточнили в ФСБ.

В пресс-службе добавили, что в текущем году это третье уголовное дело по факту мошенничества в отношении лжесотрудников ФСБ в Саратовской области, заявляющих о возможности содействия в решении вопросов с ведомством коррупционным путем.