МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается направить запросы генпрокурору РФ Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом принять экстренные меры для скорейшего предотвращения негативного влияния преступных действий так называемых телефонных террористов на деятельность граждан РФ, следуют из электронной базы документов ГД.

Авторы проекта постановления предлагают направить Чайке и Бортникову парламентские запросы Госдумы "О продолжающихся массовых заведомо ложных сообщениях об актах терроризма в зданиях органов власти, на объектах социальной и иных инфраструктур на всей территории Российской Федерации".

Как отмечается в самих запросах, которые предлагают направить коммунисты, за последние месяцы российские правоохранительные органы и специальные службы подвергаются беспрецедентной проверке: с 11 сентября 2017 года из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма более чем на 2500 объектах на всей территории РФ были эвакуированы около одного миллиона человек.

Депутат пишут, что 5 октября 2017 года на встрече с журналистами по итогам XVI ежегодного совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что установлены личности организаторов указанных преступлений: это четыре гражданина РФ, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.

"Тем не менее, проблема поступления заведомо ложных сообщений об актах терроризма не решена до сих пор. Материальный ущерб от дезорганизации нормальной деятельности граждан и организаций огромен", — говорится в запросе.

Коммунисты предлагают от Госдумы обратиться в Генпрокуратуру с просьбой выработать и принять экстренные меры и нестандартные решения для скорейшего предотвращения негативного влияния преступных действий так называемых телефонных террористов на деятельность граждан Российской Федерации без снижения необходимого уровня безопасности.

"О принятых мерах и решениях просим в кротчайшие сроки проинформировать Государственную Думу", — говорится в тексте запросов.