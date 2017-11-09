МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается направить запросы генпрокурору РФ Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с призывом принять экстренные меры для скорейшего предотвращения негативного влияния преступных действий так называемых телефонных террористов на деятельность граждан РФ, следуют из электронной базы документов ГД.
Как отмечается в самих запросах, которые предлагают направить коммунисты, за последние месяцы российские правоохранительные органы и специальные службы подвергаются беспрецедентной проверке: с 11 сентября 2017 года из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма более чем на 2500 объектах на всей территории РФ были эвакуированы около одного миллиона человек.
Депутат пишут, что 5 октября 2017 года на встрече с журналистами по итогам XVI ежегодного совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что установлены личности организаторов указанных преступлений: это четыре гражданина РФ, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.
Коммунисты предлагают от Госдумы обратиться в Генпрокуратуру с просьбой выработать и принять экстренные меры и нестандартные решения для скорейшего предотвращения негативного влияния преступных действий так называемых телефонных террористов на деятельность граждан Российской Федерации без снижения необходимого уровня безопасности.
"О принятых мерах и решениях просим в кротчайшие сроки проинформировать Государственную Думу", — говорится в тексте запросов.