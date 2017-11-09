Фигуранты дела о вымогательстве в "Матросской тишине" отрицают вину

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшие сотрудники следственного изолятора "Матросская тишина" отрицают вину в вымогательстве 10 миллионов рублей у обвиняемого бизнесмена под угрозой ухудшить условия его содержания под стражей, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Раскевич.

"Никто не признает вину. Обвинение — это надуманная версия руководства ФСИН", — сказала она.

В четверг Преображенский суд Москвы должен был приступить к рассмотрению дела по существу, но перенес слушание из-за неявки одного из адвокатов.

По данным следствия, бывший руководитель оперативного отдела "Матросской тишины" Михаил Захаров, его подчиненные Павел Петран, Валентин Базаев и Антон Девятаев, а также бывший сотрудник СИЗО Анатолий Осмачко и врач-рентгенолог одной из столичных больниц Фатима Найфонова, а также "криминальный авторитет" Эльдар Векуа, который уже находился в изоляторе по другому делу, организовали преступную группу с целью вымогательства.

Следствие считает, что обвиняемые с 31 декабря 2014 года по 26 января 2015 года вымогали 11,5 миллиона рублей у содержавшегося в СИЗО предпринимателя, который обвинялся в причастности к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани. Сотрудники изолятора организовывали встречи Векуа с этим арестованным бизнесменом, а отец потерпевшего успел перечислить на банковскую карту врача 1 миллион рублей.

Как указывает обвинение, подсудимые угрожали потерпевшим физической расправой и созданием невыносимых условий содержания в изоляторе, они требовали передачи денежных средств в размере более 10 миллионов рублей.

Впоследствии дело Петрана выделили в отдельное производство, он осужден к 1,5 года заключения в колонии общего режима за разглашение гостайны.