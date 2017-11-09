С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Руководителю молочной фермы "Пряжинская" и одноименной зверофермы в Карелии, где из-за нехватки кормов голодали коровы и гибли норки, по итогам прокурорской проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства назначены административные штрафы на 7 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики.
Со своей стороны прокуратура Пряжинского района Карелии при проверке соблюдения законодательства в области ветеринарии установила, что пушные звери и крупный рогатый скот "с июля 2017 года не обеспечивались в рекомендуемых законодательством объемах кормовыми запасами и кормовыми добавками… следствием чего явилось обнаружение… падежа животных". При этом, по данным ведомства, трупы животных вовремя не вывозились с территории хозяйств для утилизации, а условия их хранения не соблюдались.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, общий объем штрафов за нарушение ветеринарных норм составил 7 тысяч рублей. "Два штрафа по 3,5 тысячи", — сказала представитель республиканской прокуратуры, отметив, что эти административные штрафы не связаны с расследованием уголовных дел о жестоком обращении с животными, где пока нет обвиняемых.
Органами прокуратуры республики осуществляется надзор за их расследованием, добавила собеседница агентства.