С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Руководителю молочной фермы "Пряжинская" и одноименной зверофермы в Карелии, где из-за нехватки кормов голодали коровы и гибли норки, по итогам прокурорской проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства назначены административные штрафы на 7 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики.

Ранее прокуратура Карелии сообщила о возбуждении двух уголовных дел о жестоком обращении с животными из-за ситуации в этих хозяйствах. В начале октября племенное хозяйство "Ильинское" организовало полноценное кормление всего поголовья коров на молочной ферме "Пряжинская". Также к концу месяца при участии региональных властей стабилизировалась ситуация на звероферме, где погибли более тысячи норок.

Со своей стороны прокуратура Пряжинского района Карелии при проверке соблюдения законодательства в области ветеринарии установила, что пушные звери и крупный рогатый скот "с июля 2017 года не обеспечивались в рекомендуемых законодательством объемах кормовыми запасами и кормовыми добавками… следствием чего явилось обнаружение… падежа животных". При этом, по данным ведомства, трупы животных вовремя не вывозились с территории хозяйств для утилизации, а условия их хранения не соблюдались.

"По постановлению и.о. прокурора района, рассмотренному управлением Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за нарушения ветеринарно-санитарных правил руководитель предприятий привлечен… к административной ответственности в виде административных штрафов. Постановления не вступили в законную силу", — информирует прокуратура Карелии.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, общий объем штрафов за нарушение ветеринарных норм составил 7 тысяч рублей. "Два штрафа по 3,5 тысячи", — сказала представитель республиканской прокуратуры, отметив, что эти административные штрафы не связаны с расследованием уголовных дел о жестоком обращении с животными, где пока нет обвиняемых.

Органами прокуратуры республики осуществляется надзор за их расследованием, добавила собеседница агентства.