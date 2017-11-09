В Краснодаре ликвидировали аварию на теплотрассе

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Авария на теплотрассе в Краснодаре, которая привела к отключению теплоснабжения в 100 многоквартирных домах, где проживают около 60 тысяч человек, ликвидирована в четверг днём, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Сообщение об аварии на теплотрассе диаметром 500 миллиметров на улице 70 лет Октября поступило дежурному в среду в 23.52 мск. В результате без тепла осталось 100 многоквартирных домов с населением около 60 тысяч человек.

"Авария ликвидирована а 12.30 мск в четверг", — отметили в ведомстве.