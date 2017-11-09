Сотруднику банка из Кемерова грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

КЕМЕРОВО, 9 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Кемерове 24-летнего работника банка по подозрению в сбыте наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о готовящемся сбыте партии наркотических средств. Совместно с экипажем ГИБДД они остановили на въезде в город ВАЗ-2110, на котором передвигался драгдилер. При личном досмотре у пассажира автомобиля изъяли сверток с наркотиком.

"Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель, специалист по работе с клиентами одного из банков. Изъятое у него вещество — гашиш, масса которого составила 100 граммов. Злоумышленник занимался его сбытом путем осуществления так называемых закладок", — сказали в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". "Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы", — уточнили в ГУМВД.