В Воронеже вынесли приговор мужчине, который до смерти забил падчерицу

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Воронежа за то, что он до смерти избил ремнем двухлетнюю падчерицу, которая не хотела садиться на горшок, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Как выяснило следствие, с 8 мая 2016 года мужчина у себя дома в Левобережном районе Воронежа стал сожительствовать с 22-летней девушкой, которая воспитывала дочь 2014 года рождения. По данным СК, обвиняемый невзлюбил ребенка за то, что девочка в силу возраста не слушалась и не могла себя обслуживать. В период с 5 по 9 июня мужчина "в воспитательных целях" бил ребенка руками и ремнем, экспертиза насчитала на теле девочки 120 травматических воздействий. А 10 июня мужчина посадил девочку на горшок, но ребенок стал плакать и "брыкаться".

"Недовольный поведением девочки, он положил ее на диван лицом вниз и нанес ей не менее пяти ударов рукой и не менее двух ударов ремнем в область туловища. Малолетняя через непродолжительное время от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По информации СК, смерть девочки наступила от "травмы сердца, сопровождавшейся травматическим гемоперикардом, осложнившейся гемотампонадой сердца (сдавлением сердца излившейся кровью)".

В отношении 32-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям "истязание" и "убийство малолетней", он был задержан и взят под стражу. На первоначальном этапе расследования мужчина дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте преступления. Затем обвиняемый, как отмечал СК, пытался "свалить" вину на сожительницу, а также сообщил, что оговорил себя под давлением сотрудников правоохранительных органов, чему следователи подтверждения не нашли. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год", — сообщает следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.