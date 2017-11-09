В Красноярске возбудили уголовное дело против трех членов "Артподготовки"*

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении трех членов запрещенной экстремистской организации "Артподготовка", сообщает в четверг ГСУ СК региона.

Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего жителя Красноярска, которого подозревают в склонении к массовым беспорядкам (максимальная мера наказания — до 10 лет лишения свободы). Еще двое — 18-летний житель Красноярска и 39-летний житель поселка Емельяново — подозреваются в подготовке к участию в массовых беспорядках (до 8 лет тюрьмы). Сообщается, что уголовное дело завели на основании материалов, поступивших в СК из ФСБ региона.

По предварительной версии следствия, подозреваемые входят в территориально обособленную группу "Артподготовки". СК полагает, что 44-летний красноярец по электронной почте отправил двум другим подозреваемым письмо о планируемом "Артподготовкой" 5 ноября "вооруженном мероприятии, а также призывы принять участие в нем".

После этого получатели письма вступили в предварительный сговор и решили принять участие в массовых беспорядках. Сообщается, что они изготовили самодельные петарды, подготовили ножи, специальную одежду и средства первой медицинской помощи.

В СК отметили, что подозреваемые не смогли совершить планируемое, так как их задержали в поезде на станции в Ачинске сотрудники УФСБ и МВД региона.

В свою очередь официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская сообщила РИА Новости, что подозреваемые планировали принять участие в массовых беспорядках в Москве. "Подозреваемые планировали принять участие в беспорядках в Москве. Их сняли с поезда", — сказала она.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в разных местах членов "Артподготовки", которые, по оперативным данным, планировали спровоцировать массовые беспорядки в Москве. По информации спецслужбы, организация была создана беглым политиком Вячеславом Мальцевым, заочно арестованным в России по обвинению в экстремизме. ФСБ сообщала о ликвидации ячеек "Артподготовки" в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

По данным спецслужбы, незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым "с целью организации в России "революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.