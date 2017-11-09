Под Архангельском пьяный мужчина ранил девочку, целясь ножом в собаку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Десятилетняя девочка в Коряжме Архангельской области получила удар ножом в спину, подозреваемый в этом безработный мужчина заявил, что он в нетрезвом виде ранил ребенка случайно, так как целился в собаку, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений", добавили в ведомстве.

"Вчера… в больницу с ножевым ранением спины госпитализирована десятилетняя девочка, которой телесное повреждение на улице в… Коряжме причинил неизвестный мужчина… По подозрению в совершении преступления задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний неработающий житель города Коряжмы. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел ударить ножом собаку, которая шла рядом с девочкой, а попал в ребенка", — говорится в сообщении.

Сейчас в рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, добавили в СК.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.