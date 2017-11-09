Суд рассмотрит дело экс-сенатора Джабраилова о стрельбе в отеле 22 ноября

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы 22 ноября рассмотрит уголовное дело бывшего сенатора Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в элитном отеле в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Судебное заседание по делу Джабраилова назначено на 22 ноября в 11:00", — сказала она.

На минувшей неделе тот же суд оштрафовал бизнесмена на 4 тысячи рублей по административной статье об употреблении наркотиков.

В конце августа Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта".

Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.