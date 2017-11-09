Часть пострадавших в ДТП под Ярославлем детей переведут в другую больницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Врачи решают вопрос о транспортировке пяти детей, пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, из ростовской районной больницы в областную для проведения дополнительных процедур, сообщила РИА Новости в четверг помощник первого зампреда регионального правительства Ольга Силина.

Экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В нем находились 44 человека, из них 38 детей. Сообщалось, что были госпитализированы 15 детей и водитель с преподавателем. Водитель автобуса позже скончался.

По информации Силиной, на данный момент в больницах находятся 16 детей: 14 в Ростовской ЦРБ и двое – в Ярославской областной детской клинической больнице.

"Решается вопрос о переводе еще пяти детей в Ярославль… Просто хотят провести им дополнительные лечебные процедуры, которые есть в ярославской больнице", — добавила она.

Силина рассказала, что сейчас в Ярославле ждут родителей некоторых школьников. Власти помогут им с размещением в гостиницах. Школьники, которые не пострадали в ДТП, провели ночь в гостинице.

"Пока они тут и остаются. Сегодня они точно не поедут домой, потому что надо все решить, скоординировать", — сказала представитель облправительства.