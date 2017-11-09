В Рязанской области закрыли дело против учительницы, ударившей школьника

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Суд прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении учительницы из Рязанской области, которая на уроке в школе Старожиловского района несколько раз ударила ученика, сообщает в четверг прокуратура региона.

Видео длительностью менее полуминуты появилось в социальной сети "ВКонтакте" и на канале YouTube 28 сентября и за считанные часы набрало несколько тысяч просмотров. На нем видно, как учительница, подойдя к школьнику на задней парте, кричит на него, а затем два раза бьет учебником по затылку и один раз рукой по лицу.

Полиция заявила о возбуждении в отношении 43-летней учительницы уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкцией данной статьи предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

"По результатам рассмотрения дела уголовное дело в отношении Ш. было прекращено за примирением сторон", — сообщает прокуратура.

Дело рассматривалось в среду в Старожиловском районном суде.