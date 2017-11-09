Жительница Ямала отдала "экстрасенсу" за "лечение" более 700 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Жительница города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе за месяц лишилась более 700 тысяч рублей, доверив свое здоровье лжецелительнице из телевизионной программы, сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что в конце сентября женщина увидела на одном из телеканалов передачу, в которой ясновидящая оказывала услуги по лечению различных болезней. Она позвонила экстрасенсу по указанному во время эфира номеру телефона. Женщине был назначен первый сеанс "лечения", за который она перевела 27 тысяч рублей. В течение следующего месяца жительница Ямала регулярно беседовала по телефону с "целительницей", при этом стоимость каждого сеанса только увеличивалась.

"Поняв, что ее обманывают, она обратилась в отдел полиции. Заявительнице причинен значительный материальный ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", — рассказали в УМВД, уточнив, что только по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай в текущем году, когда жители ЯНАО лишаются солидных средств после просмотра телепередач об экстрасенсах. В январе в полицию обратился мужчина, который за три года перечислил "целителям" около трех миллионов рублей за решение "сложной жизненной ситуации". На этом он не остановился, и когда с ним связались из некоего фонда благосостояния, чтобы помочь вернуть указанную сумму, мужчина перевел мошенникам еще 50 тысяч рублей.