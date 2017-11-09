Не пострадавших в ДТП под Ярославлем детей доставят домой в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Детей из Свердловской области, не пострадавших в ДТП под Ярославлем, и их товарищей, уже выписанных из больницы, в четверг доставят в Москву, после чего они отправятся в Екатеринбург, сообщает администрация столицы Среднего Урала.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую ЦРБ. Шофер автобуса позже скончался.

"Сегодня здоровые ребята и те, кого медики выпишут из больницы, в 15:00 выедут в Москву, откуда поездом вернутся в Екатеринбург. Решены вопросы с транспортом, питанием и сопровождением несовершеннолетних. Предполагается, что состояние здоровья не позволит выписать только одного ребенка, к нему вылетела мама", — уточняет мэрия Екатеринбурга.

По информации горадминистрации, в результате аварии девять детей получили повреждения средней тяжести, шесть — легкой, в основном раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. У девочки, направленной в больницу Ярославля, было диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 22 ребенка, не пострадавшие в аварии, были опрошены полицией и направлены в гостиницу Ярославля "Алеша Попович".