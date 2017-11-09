Южная Осетия временно останется без электроэнергии 11 ноября

ЦХИНВАЛ, 9 ноя — РИА Новости. Подача электроэнергии в Южной Осетии будет приостановлена в субботу в течение шести часов, передает в четверг агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на гендиректора республиканского унитарного предприятия (РГУП) "Энергоресурс — Южная Осетия" Алана Габараева.

"Электроснабжение Южной Осетии будет прекращено в субботу с 09.00 (совпадает с мск) до 17.00. Отключение света необходимо в связи с ремонтными работами на североосетинском участке линии электропередачи", — говорится в сообщении.

Как уточнил Габараев, одновременно с ремонтными работами в Северной Осетии, в часы отключения электричества в Южной Осетии пройдут профилактические работы по подготовке к зимнему периоду. Это позволит дополнительно не отключать в дальнейшем электроэнергию.

По данным агентства, вся электроэнергия поступает в Южную Осетию из России по 110 КВт линии электропередачи "Зарамаг-Северный портал-Дзау".