Мосгорсуд перенес пересмотр приговора по "делу реставраторов"

МОСКВА, 9 ноя— РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 5 декабря рассмотрение жалобы на приговор бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову и другим фигурантам "дела реставраторов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суду предстоит рассмотреть протест прокурора, который требует ужесточить приговор Пирумову до 5 лет лишения свободы. Однако в деле не оказалось нескольких процессуальных документов. "Перенести заседание по делу", — решил судья.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО.

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов, Пирумов — ключевой фигурант. Все были в понедельник освобождены: пятерым суд назначил ровно те сроки, которые они провели под стражей во время предварительного следствия, еще трое получили условное наказание.