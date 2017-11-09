Под Тулой возбудил дело после смерти младенца, рожденного школьницей

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Следствие в Тульской области возбудило уголовное дело по факту смерти скончавшегося от гипоксии младенца, рожденного школьницей и обнаруженного в мусорном контейнере, сообщает региональное управление СК РФ.
"По результатам доследственной проверки данного факта… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти новорожденного явилась тяжелая гипоксия (кислородное голодание) ребенка при рождении", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
По предварительным данным, как сказала Каминская, школьница сама отнесла ребенка на мусорку, однако эту версию следствию предстоит еще проверить. Также следствие даст оценку действиям родных девочки, работников школы и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.