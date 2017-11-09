Под Тулой возбудил дело после смерти младенца, рожденного школьницей

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Следствие в Тульской области возбудило уголовное дело по факту смерти скончавшегося от гипоксии младенца, рожденного школьницей и обнаруженного в мусорном контейнере, сообщает региональное управление СК РФ.

Вечером 6 ноября в одном из поселков Щекинского района в мусорном контейнере было обнаружено тело новорожденного ребенка. По данным начавшего процессуальную проверку следствия, мать ребенка — школьница, она родила малыша дома, беременность от родственников скрывала.

"По результатам доследственной проверки данного факта… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти новорожденного явилась тяжелая гипоксия (кислородное голодание) ребенка при рождении", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Зинаида Каминская, пока о говорить о том, что смерть младенца не носит криминального характера, рано, поскольку еще предстоит, в частности, выяснить: почему школьница не встала на учет по беременности, рожала в домашних условиях, а также причину, вызвавшую кислородное голодание.

По предварительным данным, как сказала Каминская, школьница сама отнесла ребенка на мусорку, однако эту версию следствию предстоит еще проверить. Также следствие даст оценку действиям родных девочки, работников школы и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.