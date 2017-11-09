Участники ДТП под Ярославлем были застрахованы, рассказали в "Яроблтуре"

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Пассажиры и водитель столкнувшегося с грузовиком в Ярославской области туристического автобуса были застрахованы, сообщила РИА Новости руководитель "Яроблтура" Надежда Ловцова.
"Пассажиры и водитель были застрахованы", — сказала собеседница агентства.
Как пояснил РИА Новости ведущий специалист "Яроблтура" Алексей Кашников, компания поможет с транспортировкой туристов из Екатеринбурга, которые находились в попавшем в ДТП автобусе.
К сожалению, утро принесло плохие новости… Водитель школьного автобуса, попавшего в ДТП в ярославской области, не выжил: https://t.co/OzYAYjJWZw#Ярославль #Ростов #ДТП #дети pic.twitter.com/bWkN9h58r4— 76.ru (@76ru) 9 ноября 2017 г.