Участники ДТП под Ярославлем были застрахованы, рассказали в "Яроблтуре"

ДТП с автобусом в Ярославской области (17)

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Пассажиры и водитель столкнувшегося с грузовиком в Ярославской области туристического автобуса были застрахованы, сообщила РИА Новости руководитель "Яроблтура" Надежда Ловцова.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, организованный "Яроблтуром". В автобусе находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.

"Пассажиры и водитель были застрахованы", — сказала собеседница агентства.

Как пояснил РИА Новости ведущий специалист "Яроблтура" Алексей Кашников, компания поможет с транспортировкой туристов из Екатеринбурга, которые находились в попавшем в ДТП автобусе.

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