Суд отправил повестку Сечину с вызовом на допрос по делу Улюкаева

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы направил повестку главе "Роснефти" Игорю Сечину для вызова на допрос по делу экс-министра Алексея Улюкаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд направил повестку", — сказала она.

Ранее Хиль сообщала РИА Новости, что допрос главы "Роснефти" по делу Улюкаева запланирован на ближайший понедельник, 13 ноября.

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.