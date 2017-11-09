МЧС: На шахте в Воркуте, откуда вывели горняков, нет признаков задымления

С-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. На шахтах "Заполярная" и "Воркутинская", откуда в четверг утром были эвакуированы около 200 горняков, нет признаков задымления, сообщает ГУМЧС по Республике Коми.

Ранее источник в экстренных службах Коми сообщил РИА Новости о выводе на поверхность 180 горняков после задымления в шахте "Заполярная-2".

"По состоянию на 08.00 мск на поверхность поднято 180 человек, пострадавших нет. Признаки задымления и нагрева горных пород отсутствуют", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы АО "Воркутауголь", в 4.18 мск датчики аэрогазового мониторинга шахты "Воркутинская" зафиксировали повышение уровня угарного газа в одном из проходческих забоев. В результате были эвакуированы горняки двух шахт: "Воркутинской" и "Заполярной", связанные единой вентиляционной сетью.

"Шахта "Воркутинская" работает в штатном режиме. Соответствующее разрешение от МЧС было получено после завершения работы штаба по ликвидации инцидента 9 ноября в 8.10 мск. Шахта "Заполярная" также возобновила свою работу в 7.30", — говорится в сообщении компании.

"Воркутауголь" также подтверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Ущерба для предприятия нет. В настоящее время создана комиссия по расследованию инцидента.