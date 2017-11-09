Бывший замглавы Якутска ответит в суде за мошенничество с землей

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Бывший замглавы Якутска Егор Попов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с целью незаконного получения участка земли, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следствием установлено, что в феврале 2012 года обвиняемый с целью незаконного приобретения права собственности на земельный участок через ГАУ "МФЦ" обратился в окружную администрацию города Якутска с заявлением о предоставлении ему и его супруге в собственность земельного участка. При этом, как установили следователи, он указал заведомо ложные… сведения о том, что на данном земельном участке находится незавершенное строительством дачное строение", — говорится в сообщении.

На основании представленных документов супругам Поповым ниже рыночной стоимости предоставлен участок, государственная собственность на который не разграничена.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал. В ближайшее время дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере" будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также ранее сообщалось, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По данным следствия, в 2013 году замглавы Якутска дал незаконное указание подчиненным уменьшить площадь застройки здания школы № 35, где должны были учиться дети-инвалиды. Освобожденный земельный участок использовали для строительства частной компанией многоквартирного жилого дома. Кроме того, корректировка сметы повлекла расходование бюджетных средств на сумму около 1 миллиона рублей. Школа до сих пор не построена.