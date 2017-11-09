Экс-глава департамента транспорта Кузбасса получил срок за мошенничество

КЕМЕРОВО, 9 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерова в четверг вынес обвинительный приговор бывшему начальнику регионального департамента транспорта и связи за мошенничество и назначил ему 1 год и 7 месяцев реального лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник кузбасского прокурора Елена Тушкевич.

Глава подразделения обладминистрации Петр Шикалев ушел в отставку в конце марта 2017 года. Позже следственные органы СК РФ по Кемеровской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество в крупном размере", в котором он стал подозреваемым.

"Суд установил, что 36-летний чиновник с сентября по ноябрь 2016 года обманным путем похитил денежные средства, принадлежащие пассажирским автотранспортным предприятиям области, на общую сумму 581 тысячу рублей", — сказала собеседница агентства.

Как выяснили правоохранители, по просьбе обвиняемого его знакомый организовал изготовление от имени коммерческой организации фиктивных договоров и счетов на оплату поставки металлических труб для автотранспортных предприятий. Фактически никакая продукция не поставлялась, и изначально это не планировалось.

По данным силовиков, по указанию чиновника его подчиненные направили в автотранспортные предприятия документы на оплату труб. Предприятия перечислили деньги на счет организации, и впоследствии ее руководитель передал их бывшему начальнику департамента транспорта и связи. При этом подсудимый обманул как руководителя фирмы, так и своих подчиненных и руководителей предприятий, сказав им, что деньги будут потрачены на служебные цели, отмечают в прокуратуре.

"Гособвинитель предложил назначить наказание в виде реального лишения свободы. Сегодня суд признал мужчину виновным в "мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения" и назначил наказание в виде 1 года и 7 месяцев в колонии общего режима. Дополнительно на 2 года лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Его взяли под стражу в зале суда. Ущерб, кстати, он полностью возместил", — сказала Тушкевич.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.