Между Сахалином и материком паромное сообщение прервали из-за шторма

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая материковую часть РФ и Сахалин, приостановила работу из-за шторма, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

"Сегодня, 09.11.2017 в 05.00 хбр, работа паромов на переправе Ванино — Холмск была приостановлена в связи с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе и образованием больших волн. Сейчас паромы находятся в порту Ванино. Ориентировочно движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до 19.00 (12.00 мск)", — говорится в сообщении.