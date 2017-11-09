Семье погибшего в ДТП под Ярославлем водителя окажут помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Свердловской области готовы оказать помощь семье водителя автобуса, который погиб в результате ДТП в Ярославской области, но своими действиями спас жизни пассажиров — екатеринбургских школьников, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики Свердловской области.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 15 детей и водитель с преподавателем — были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. Шофер автобуса позже скончался.

"Прошу вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжелых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области. Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича Блохина", – говорится в телеграмме Евгения Куйвашева, которую он направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Департамент отмечает, что глава Свердловской области также выразил благодарность своему ярославскому коллеге Дмитрию Миронову, который контролирует ситуацию и находится на постоянной связи, а также руководству Ростова за оперативное реагирование и помощь уральцам.