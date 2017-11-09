Авария в Краснодаре привела к отключению отопления у 60 тысяч человек

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Авария на теплотрассе, произошедшая в Краснодаре в ночь на четверг, стала причиной отключения теплоснабжения в 100 многоквартирных домах, где проживают около 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Сообщение об аварии на теплотрассе диаметром 500 миллиметров на улице 70 лет Октября поступило дежурному в среду в 23.52 мск.

"В результате без теплоносителя осталось 100 многоквартирных домов с населением около 60 тысяч человек", — говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада АО "АТЭК Краснодартеплоэнерго" в составе 15 человек и 4 единиц техники.