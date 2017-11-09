На Камчатке торговые центры эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сразу несколько крупных торговых центров в Петропавловске-Камчатском эвакуировано из-за анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Ведется эвакуация нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники оперативных служб проверяют сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах. На месте работают сотрудники полиции, ФСБ, взрывотехники", — сказала представитель пресс-службы, отметив, что точное количество торговых центров, куда поступили сообщения о минировании, уточняется.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в настоящее время эвакуировано восемь торговых центров. В частности, "Парус", "Планета", "Атом" и другие.

Третьего ноября из-за аналогичного сообщения было эвакуировано здание правительства Камчатского края. Оперативные службы взрывных устройств в помещениях администрации не обнаружили.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

В конце октября источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.