В Хабаровском крае мужчину осудили за убийство сына и покушение на жену

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Хабаровский краевой суд в четверг приговорил местного жителя к 23 годам колонии строгого режима за убийство шестилетнего сына и покушение на убийство бывшей жены, сообщает прокуратура края.

Суд установил, что житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в ночь с 15 на 16 декабря 2016 года задушил своего шестилетнего сына. Затем тремя ножами ранил бывшую жену в шею и позвоночник. Ранения оказались тяжелыми, женщина выжила только благодаря своевременной помощи врачей. Преступления были совершены из ревности в бывшей супруге, в момент их совершения осужденный был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Хабаровский краевой суд признал 42-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в убийстве малолетнего и покушении на убийство. Он приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде мужчина полностью признал свою вину. При этом отметил, что в совершении им преступлений виновата его бывшая жена, поскольку изменила ему.