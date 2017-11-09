В Хабаровском крае мужчину осудили за убийство сына и покушение на жену

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Хабаровский краевой суд в четверг приговорил местного жителя к 23 годам колонии строгого режима за убийство шестилетнего сына и покушение на убийство бывшей жены, сообщает прокуратура края.
"Хабаровский краевой суд признал 42-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в убийстве малолетнего и покушении на убийство. Он приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на суде мужчина полностью признал свою вину. При этом отметил, что в совершении им преступлений виновата его бывшая жена, поскольку изменила ему.