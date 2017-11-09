В Приморье два брата отказались возвращать кредиты из-за "гражданства СССР"

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Двое братьев из Владивостока отказались оплачивать кредиты и административные штрафы, сославшись на то, что они считают себя "гражданами СССР", а не РФ, сообщает УФССП РФ по Приморскому краю.

В отделе судебных приставов в отношении двух братьев возбуждены исполнительные производства о взыскании долга по кредитам на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Также они имеют задолженность по уплате административных штрафов за нарушение ПДД.

"Отказ от долговых обязательств братья выразили во время визита в отдел судебных приставов… объяснив свою позицию тем, что они не являются гражданами РФ и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда. При этом беседа с судебным приставом-исполнителем проходила на повышенных тонах и в агрессивной форме. Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от устных заявлений о полном отказе от всех обязательств перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с "иностранным агентом" и ее семьей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины покинули помещение, а в конце рабочего дня пристав обнаружила их возле здания УФССП и вызвала полицию.

По данным управления, должники сопротивлялись правоохранителям, у одного из них был обнаружен нож. Их отправили под административный арест на семь суток. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.