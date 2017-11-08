Минюст просит ликвидировать астраханский благотворительный фонд Максаковой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани принял к рассмотрению исковое заявление регионального управления Минюста с требованием ликвидировать областной общественный благотворительный фонд оперной певицы, экс-депутата Госдумы Марии Максаковой. Об этом сообщается на сайте суда.

Максакова в 2016 году уехала из России в Украину вместе с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Сам Вороненков объяснял отъезд политическими причинами, в Следственном комитете — попыткой скрыться от следствия: бывший депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков был убит 23 марта в Киеве.

"Принято к производству административное исковое заявление по административному иску управления министерства юстиции РФ по Астраханской области к региональному общественному благотворительному фонду "Марии Максаковой-Игенбергс" о ликвидации и исключении данных из единого государственного реестра юридических лиц", — говорится на сайте суда.

Судебное заседание по рассмотрению искового заявления назначено на 30 ноября.