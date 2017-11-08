Детям, попавшим в ДТП под Ярославлем, обеспечили высокий уровень помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Детям из Екатеринбурга, попавшим в ДТП в Ярославской области, обеспечен высокий уровень помощи, сообщила в среду свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"Несмотря на то, что травму средней тяжести в аварии получил только один подросток, все дети были направлены в ростовскую больницу — медицинское учреждение высокого класса, и только после — в гостиницу", — цитирует Мерзлякову департамент информполитики главы региона.

Кроме того, принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил благодарность своему ярославскому коллеге Дмитрию Миронову, который контролирует ситуацию и находится на постоянной связи, а также руководству Ростова за оперативное реагирование и помощь уральцам, уточняет департамент.