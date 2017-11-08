Кузнецова контролирует ситуацию с пострадавшими в ДТП под Ярославлем детьми

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП детьми в Ярославской области, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Также она обсудила произошедшее с региональными детскими омбудсменами, попросила обеспечить детей всей необходимой медицинской помощью, незамедлительно проинформировать родителей и оказать им максимальное содействие по всем вопросам.

"Подробный доклад об обстоятельствах, способствовавших инциденту, уполномоченный по правам ребенка получит завтра от региональных коллег и всех профильных ведомств", — говорится в сообщении.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

По данным пресс-службы Кузнецовой, она в оперативном режиме получает информацию о состоянии пострадавших в ДТП детей из Екатеринбурга. Согласно сообщению, всего в автобусе находилось 45 человек, из них 38 детей. Все дети — участники проекта "Моя страна", возраст 14-16 лет. Автобус после ДТП поврежден со стороны водителя, он не перевернулся.

Уточняется, что 16 пострадавших детей госпитализированы в Ростовскую ЦРБ, остальные также направлены на медицинское обследование. Водитель автобуса в тяжелом состоянии. В больницу уже направлены три бригады врачей территориального центра медицины катастроф.