Кузнецова контролирует ситуацию с пострадавшими в ДТП под Ярославлем детьми

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП детьми в Ярославской области, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"Подробный доклад об обстоятельствах, способствовавших инциденту, уполномоченный по правам ребенка получит завтра от региональных коллег и всех профильных ведомств", — говорится в сообщении.
Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.
Уточняется, что 16 пострадавших детей госпитализированы в Ростовскую ЦРБ, остальные также направлены на медицинское обследование. Водитель автобуса в тяжелом состоянии. В больницу уже направлены три бригады врачей территориального центра медицины катастроф.