Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверка перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Ярославской области, сообщает Минтранс РФ в среду.

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло на 188 километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" вблизи населенного пункта Деболовское. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие – 15 детей и водитель с преподавателем — госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

"По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчика, автобус которого 8 ноября попал в ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области. Кроме того, будет создана комиссия Ространснадзора по выяснению причин дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении.