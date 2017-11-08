После стрельбы в Брянске возбудили уголовное дело

БРЯНСК, 8 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц" возбуждено в Брянске после стрельбы, в результате которой один человек был убит, еще один ранен, сообщает СУ СК по региону.

"По факту убийства на улице Литейной города Брянска возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "приготовление к преступлению".

По данным ведомства, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе одного из домов в Брянске вечером 8 ноября. Еще один пострадавший доставлен в медицинское учреждение. С места происшествия изъят пистолет, обстоятельства происшедшего выясняются.

УМВД региона сообщило, что ведет поиск подозреваемых. в стрельбе. На месте происшествия обнаружен "предмет, похожий на пистолет Макарова", отмечет полиция.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что один человек погиб от огнестрельного ранения в голову до приезда скорой помощи, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.