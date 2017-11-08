В Крыму возбудили уголовное дело по факту смерти главы ФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено по факту смерти главы управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по Крыму.

Ранее в среду в крымском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что Кураев был найден мертвым у себя дома. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выразила соболезнования семье и близким Кураева.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства — ред.)", — сообщили в управлении.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году.