В Подмосковье задержали водителя внедорожника, сбившего 11-летнюю девочку

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Подмосковья, который скрылся после того, как сбил 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве, пострадавшая была госпитализирована, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области.

"В ходе проведённых сотрудниками ДПС оперативно-разыскных мероприятий был задержан водитель автомобиля Hyundai, им оказался 37-летний местный житель", — сказала Петрова.

По её словам, уже возбуждено дело об административном правонарушении — невыполнение водителем обязанностей при ДТП. Также по факту произошедшего проводится проверка для принятия решения в соответствии с законом.