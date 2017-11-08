СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в пожаре под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в пожаре мужчины, женщины и троих детей в городе Эртиль Воронежской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Информация о пожаре в доме по улице 9 Мая в Эртиле поступила в управление МЧС по региону в 5.21 мск в среду. Пожар был ликвидирован в 6.38 мск. На мете пожара были обнаружены тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и трех маленьких детей. СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении следствия.

Следователями назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские — для установления причины смерти погибших, пожарно-техническая — для выяснения точной причины возникновения пожара.

По предварительным данным следствия, погибшая женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей. В этой связи в ведомстве уточнили, что дадут правовую оценку должностным лицам органов системы профилактики.