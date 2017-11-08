Источник: в Брянске произошла перестрелка, убит один человек

БРЯНСК, 8 ноя — РИА Новости. Один человек убит, один получил тяжелое ранение в результате стрельбы в Брянске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Один человек погиб до приезда скорой помощи от огнестрельного ранения в голову, второй госпитализирован, тяжелый, но, скорее всего, выживет", — сказал собеседник агентства.

Информация о стрельбе на улице Литейной в городе Брянске появилась в социальных сетях вечером в среду.

Официальными комментариями по поводу происшествия РИА Новости пока не располагает.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, участники и причина конфликта устанавливаются.