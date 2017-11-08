На севере Москвы загорелся вещевой рынок, сообщил источник

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вещевой рынок загорелся в среду вечером на площади порядка 450 квадратных метров на севере Москвы, эвакуировано 150 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На улице Дубнинская, 12 горит вещевой рынок "Картрэйд" на площади 450 квадратных метров. Эвакуировано 150 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, размер рынка 15 на 30 метров. Очаг возгорания, по предварительным данным, находится в котельной.

В ГУМЧС по столице подтвердили факт возгорания по адресу: улица Дубнинская, 12а. По информации ведомства, в 18.39 пожар был локализован.