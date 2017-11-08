В Пензе возбудили уголовное дело после сообщения о "минировании" 227 зданий

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании 227 объектов с массовым пребыванием людей в Пензе, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили РИА Новости, что учащихся и сотрудников ряда школ в Пензе во вторник эвакуировали из-за сообщений о подозрительных предметах, при этом никаких опасных предметов обнаружено не было.

"В УФСБ по области неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на одном из объектов с массовым пребыванием людей в Пензе. В связи с этим были проверены 227 объектов, в их числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 медучреждений. Взрывных устройств обнаружено не было, что свидетельствует о заведомой ложности сообщения", — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело возбудили по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фигуранту дела, который в настоящее время устанавливается, будет грозить до трех лет лишения свободы.

"Возбуждение уголовного дела прокуратурой признано законным, а ход его расследования взят на контроль", — добавила Артамонова.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.