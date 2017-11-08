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Происшествия

Аферисты обманули жительницу Кузбасса почти на два миллиона рублей

18:4808.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРубли. Архивное фотоРубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Кузбасские полицейские устанавливают личность мошенника, получившего от 56-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей под предлогом выплаты компенсации за обман со стороны целителя, к которому она обращалась годом ранее, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Как выяснили полицейские, в августе 2016 года женщина, страдая депрессией, решила обратиться за помощью к целителю "святому Василию", о котором прочла в газете "Оракул". Медиум за 40 тысяч рублей обещал снять недуг в кратчайшие сроки. Женщина согласилась на его условия и перевела необходимую сумму, однако, не почувствовав особого улучшения, от второго сеанса отказалась.

"Спустя год ей на мобильный телефон поступил звонок из Москвы. Звонивший представился сотрудником организации, которая занимается выплатой компенсаций жертвам мошенников. Он сообщил, что пенсионерке полагается выплата в 300 тысяч рублей, так как "святой Василий" был обманщиком. Для ее получения необходимо было перевести 20 тысяч рублей в качестве страхового взноса", — рассказали в ГУМВД.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По данным ведомства, женщина перевела деньги, а через два дня ей позвонили вновь и обозначили аналогичную сумму для следующего перевода. В общей сложности в течение нескольких месяцев, как уточнили в полиции, пенсионерка перевела на счета организации около 1,7 миллиона рублей. Однако обещанную компенсацию она так и не получила и обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, чтобы установить и задержать аферистов. Уже известно, что счета, на которые пенсионерка перевела свои деньги, как и номер телефона, с которого звонили мошенники, зарегистрированы в Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".

"Призываем граждан быть бдительными. Компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение — это стандартные уловки мошенников для хищения денег. Также помните, что никогда и ни при каких условиях нельзя под диктовку неизвестных выполнять какие-либо операции со своими банковскими счетами и картами. А для лечения имеющихся заболеваний следует обращаться в медицинские учреждения", — добавили в ГУМВД.

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