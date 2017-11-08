СК проверит данные о младенце, получившем ожоги в нижегородской больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Следователи проверят информацию о том, что в детской больнице Нижнего Новгорода младенец получил ожоги третьей степени, сообщает в среду СУСК по Нижегородской области.

Поводом для организации проверки стали публикации ряда СМИ о причинении двухнедельной девочке в детской городской больнице "Айболит" ожогов 3-й степени.

"По данному факту следователями СО по Сормовскому району г. Нижний Новгород СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проверки следователи выяснят, при каких обстоятельствах младенцу были причинены телесные повреждения и дадут юридическую оценку действиям лиц, допустившим травмирование новорожденной девочки принципиальную.