Под Владимиром четыре подростка пострадали от взрыва газа в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Четыре подростка получили ожоги в результате взрыва газа в деревне во Владимирской области и были доставлены в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава РФ, сообщает в среду администрация Владимирской области.
По данным обладминистрации, в тот же день самого "тяжелого" пострадавшего доставили в областную детскую клиническую больницу Владимира. Врачи диагностировали у него ожоги 30% площади тела.
"Восьмого ноября около 13.00 четверо детей, получивших ожоги в результате взрыва газа в жилом доме, были экстренно госпитализированы в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения РФ (Нижний Новгород)", — добавляют областные власти.
Подростки были доставлены в медучреждение на реанимобилях в сопровождении бригады реаниматологов. "Состояние пострадавших удалось стабилизировать", — информирует обладминистрация.