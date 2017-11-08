Под Владимиром четыре подростка пострадали от взрыва газа в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Четыре подростка получили ожоги в результате взрыва газа в деревне во Владимирской области и были доставлены в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава РФ, сообщает в среду администрация Владимирской области.

"В результате взрыва газового баллона в жилом доме в деревне Молодилово Петушинского района 7 ноября пострадали дети в возрасте от 14 до 17 лет. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия через 12 минут после вызова. Подростки были немедленно госпитализированы в Петушинскую районную больницу", — говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, в тот же день самого "тяжелого" пострадавшего доставили в областную детскую клиническую больницу Владимира. Врачи диагностировали у него ожоги 30% площади тела.

"Восьмого ноября около 13.00 четверо детей, получивших ожоги в результате взрыва газа в жилом доме, были экстренно госпитализированы в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения РФ (Нижний Новгород)", — добавляют областные власти.

Подростки были доставлены в медучреждение на реанимобилях в сопровождении бригады реаниматологов. "Состояние пострадавших удалось стабилизировать", — информирует обладминистрация.