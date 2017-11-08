Белгородец зарубил сожительницу топором из-за СМС с поздравлением

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии жителя Белгородской области, который зарубил топором гражданскую жену из-за пришедшего на ее телефон СМС с поздравлением, а также за попытку убийства вступившегося за женщину ее 13-летнего сына, сообщает в среду прокуратура региона.

"Старооскольским районным судом вынесен приговор жителю города Губкина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – убийство, а также покушение на убийство двух лиц и малолетнего", — говорится в сообщении.

По данным прокуратура, в ночь на 9 марта 2017 года мужчина из-за ревности, возникшей после того, как на телефон его сожительницы пришло СМС с поздравлением, взял топор и не менее 10 раз ударил им по голове женщины.

"Помешать убийству матери пытался ее несовершеннолетний сын, тогда мужчина с помощью пояса от одежды попытался его задушить, нанес ему не менее 3 ударов топором, отчего тот упал без сознания. Предполагая, что обе жертвы мертвы, мужчина умылся, переоделся, забрал вещи, вызвал такси и уехал в Губкин", — сообщает прокуратура.

Понимая, что его разыскивает полиция, мужчина пытался спрятаться в районе железнодорожного вокзала Губкина, однако, после переговоров со стражами порядка, сдался. По информации прокуратуры, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее 13-летний сын получил тяжелые ранения.

"Приговором Старооскольского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием в колонии особого режима", — информирует надзорное ведомство. С подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей.