Белгородец зарубил сожительницу топором из-за СМС с поздравлением

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии жителя Белгородской области, который зарубил топором гражданскую жену из-за пришедшего на ее телефон СМС с поздравлением, а также за попытку убийства вступившегося за женщину ее 13-летнего сына, сообщает в среду прокуратура региона.
По данным прокуратура, в ночь на 9 марта 2017 года мужчина из-за ревности, возникшей после того, как на телефон его сожительницы пришло СМС с поздравлением, взял топор и не менее 10 раз ударил им по голове женщины.
Понимая, что его разыскивает полиция, мужчина пытался спрятаться в районе железнодорожного вокзала Губкина, однако, после переговоров со стражами порядка, сдался. По информации прокуратуры, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее 13-летний сын получил тяжелые ранения.
"Приговором Старооскольского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием в колонии особого режима", — информирует надзорное ведомство. С подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей.